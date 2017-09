Politie: weer minder geregistreerde misdrijven

In het eerste halfjaar zijn er 419.703 misdrijven geregistreerd. Vorig jaar (eerste zes maanden) waren dat er nog 438.602. Dat is een daling van 4,3 procent. Bijna alle soorten misdrijven zijn gedaald, behalve zedendelicten. Die laten een stijging zien van 7,2 procent, wat vooral komt doordat slachtoffers steeds beter in de registraties worden meegeteld.

De politie onderzocht ook het eigen verzuim. Dat is in de eerste helft van dit jaar gestabiliseerd (en wel op 7 procent), nadat het lang bleef stijgen. De politie streeft naar een verzuimpercentage van 6,5.

Verder zijn ook cijfers bekendgemaakt over de reactietijd bij spoedmeldingen per gemeente. Landelijk gezien is de politie in 85 procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse, met een piek tussen de 3 en 10 minuten. Dat is een lichte verbetering (0,7 procent) ten opzichte van een half jaar geleden.