Bewoners Sint-Maarten zoeken onderdak in Nederland

Er is nog geen oplossing. Momenteel overlegt hij over de kwestie met de betreffende gemeenten, het Leger des Heils en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.

Plasterk sprak samen met collega-minister Hennis (Defensie) in de Kamer over de Kustwacht Caribisch Gebied. Het debat ging ook over de toename van het aantal illegale Venezolanen op Bonaire, Curaçao en Aruba toeneemt tot enkele honderden. Die illegalen komen veelal gewoon via het vliegveld om op bezoek te gaan bij familie of vrienden, maar ze gaan niet terug na de maximale verblijfsperiode. „Zorgwekkend”, vindt Plasterk de trend. „Er wonen 30 miljoen mensen in Venezulea en maar 300.000 op de eilanden. Als er ook maar 1 procent naar de eilanden komt, is er al een probleem.”

De Venezolanen verlaten hun land omdat het in een diepe economische en politieke crisis zit. Er is nog geen sprake van een massale toestroom, zei Plasterk. Wel worden er voorbereidingen getroffen voor een verdere toename.

De Kamer wil in elk geval dat er meer geld komt voor de Kustwacht, die onlangs ook criminele Venezolanen van zee plukte. De Kustwacht kreeg er bij de begroting voor komend jaar al 8 miljoen euro bij, maar volgens de Kamer moet er ook meer rekening worden gehouden met de inzet na orkanen.