Twintig jaar lieveheersbeestje tegen geweld

De dood van Meindert Tjoelker in Leeuwarden in 1997 was de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting. Tjoelker werd tijdens een avond stappen doodgeschopt, nadat hij enkele jongemannen had aangesproken op het gooien van een fiets. Een schok ging door het land, het begrip ’zinloos geweld’ werd geboren, Nederland begon met het lopen van stille tochten.

Wisbrun verspreidde kort na de gebeurtenis een persbericht met een hartekreet: „Bent u net als ik dat zinloze geweld zat? Ik begin een actie! Een actie voor het leven. Vandaag nog richt ik een stichting op die zich gaat inzetten tegen het geweld en de daarmee gepaard gaande normvervaging.”

Bij het tienjarig jubileum in 2007 was zijn initiatief uitgegroeid tot een organisatie met veertien vaste medewerkers, tachtig vaste vrijwilligers, dertig gastdocenten en zes steunpunten in het land. Nu, weer tien jaar later, bestaat de stichting nog steeds, maar in volledig afgeslankte vorm. In de afgelopen jaren zag de organisatie bronnen opdrogen, hijzelf en vier gastdocenten zijn over.

Wisbrun: „Je merkt dat straatgeweld en agressie nog dagelijks voorkomen. Sla het plaatselijke sufferdje maar eens open en je ziet meteen dat vecht- en steekpartijen nog steeds aan de orde van de dag zijn. Maar het lijkt wel alsof mensen het normaal zijn gaan vinden, met als gevolg dat er veel minder aandacht voor is.” Ook de economische crisis heeft de stichting parten gespeeld, zegt hij. „Bedrijven moesten opeens strenge financiële keuzes maken, waardoor er minder geld onze kant op kwam.”

Toch constateert Wisbrun dat zijn stichting nog steeds grote bekendheid geniet bij het grote publiek. De zichtbaarheid in het straatbeeld komt met name door de stoeptegels met het lieveheersbeestje die door heel Nederland liggen. „Wij krijgen nog steeds dagelijks aanvragen voor deze tegels, maar kunnen daar helaas niet aan tegemoet komen. Het produceren ervan is een kostbare aangelegenheid en wij beschikken niet over fondsen voor de voorfinanciering.”

Vrijdag viert Wisbrun het twintigjarig bestaan van zijn stichting, waarvan de activiteiten tegenwoordig te vinden zijn op Moed.nl. Via voorlichting op scholen, in overheidsinstellingen en uitgaansgebieden is Wisbrun daarmee na twintig jaar nog steeds bezig met zijn doelstellingen: het streven van een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van geweld.