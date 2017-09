Meer illegale Venezolanen op Antillen

Volgens Plasterk gaat het om mensen die legaal binnenkomen en tijdelijk verblijven bij vrienden of familie, maar uiteindelijk niet teruggaan naar Venezuela, dat in een diepe economische en politieke crisis zit. De vluchtelingenstroom van asielzoekers vanuit Venezuela over zee „is nog altijd minimaal”, zei Plasterk in de Tweede Kamer in een debat over de kustwacht van de Caribische eilanden.

Toch wordt wel degelijk gekeken naar het scenario van een grotere vluchtelingenstroom, aldus Plasterk. „We bereiden ons wel voor op situaties, die dus nog niet in beeld zijn, waarin die vluchtelingenstroom exponentieel zou groeien.”

Vertrouwelijkheid

Plasterk heeft het onderwerp ook met de minister-presidenten van Curaçao en Aruba besproken. „Hun belangrijkste vraag aan ons is: ga nou niet, op wat voor manier dan ook, de indruk wekken dat wanneer hier grote stromen naartoe komen wij dat allemaal gaan handelen, want dat kunnen we niet”, aldus Plasterk.

Daarom wil hij verder niets kwijt over de voorbereidingen. Als de indruk bestaat dat de eilanden er klaar voor zijn, kan dat mensen namelijk op ideeën brengen, stelt de minister. „Die werking zou je natuurlijk niet willen hebben.” Daarom vindt de voorbereiding verder plaats in vertrouwelijkheid, zegt Plasterk.

Als ook maar 1 procent van de 30 miljoen Venezolanen naar de eilanden komt, dan zou dat volgens hem een ramp betekenen.