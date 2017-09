Verbod UberPOP houdt stand bij rechter

De dienst UberX, die ook via de app kan worden geboekt, is wél legaal. Door de uitspraak blijft de boete die Uber moest betalen beperkt tot 350.000 euro.

Taxiwet

De rechter zette in 2014 een streep door UberPOP, onder meer omdat de taxiwet werd overtreden. Uber kreeg daarvoor een dwangsom opgelegd, die kon oplopen tot een bedrag van 1 miljoen euro. Het bedrijf schrapte de dienst een aantal maanden later. Het hoopte alsnog gelijk te krijgen ook al zegt het geen ambitie te hebben UberPOP terug te brengen naar Nederland.

Via de app van Uber zijn wel nog andere taxidiensten te bestellen, zoals UberX, waarbij gebruik wordt gemaakt van chauffeurs met een vergunning en auto’s die aan de regels voldoen. Volgens het CBb valt Uber niks te verwijten voor die andere diensten. Dat betekent dat het grootste deel van de boete wordt geschrapt.

’Professionele’ chauffeurs

Uber zegt in een reactie circa twee jaar geleden al gestopt te zijn met UberPOP in Nederland. Via de service UberX werkt het bedrijf naar eigen zeggen alleen met „professionele gelicenseerde” chauffeurs. Uber is blij dat de dwangsom volgens het CBb niet van toepassing was op UberX.