Blok: vorming Nationale Politie te snel gegaan

„Tempo en schaal bij de vorming van de nationale politie zoals oorspronkelijk gepland, waren te ambitieus”, erkende Blok. De druk op de grootschalige omvorming van 25 regiokorpsen tot één organisatie zorgde er onder meer voor dat het toezicht op het financieel beheer ontbrak.

’Onnodig dure feesten’

Onder toeziend oog van de politietop spendeerde de ondernemingsraad tonnen te veel aan snoepreizen en onnodig dure feesten. Ook werd er gesjoemeld met declaraties. Voorzitter Frank Giltay kreeg promotie in plaats van straf. Toenmalig korpschef Bouman gaf hem een persoonlijke lening.

De commissie-Ruys onderzocht het schandaal en concludeerde onlangs onder meer dat de totstandkoming van de Nationale Politie een haastklus was.

Tijdsdruk

In de Tweede Kamer werd breed vastgesteld dat de tijdsdruk bij de vorming van de Nationale Politie de misstanden in de hand heeft gewerkt. Het was echter geen excuus, zo was de conclusie.

Volgens Blok gaf de COR over de onderzochte periode minstens 600.000 euro te veel uit. Inmiddels loopt er tegen Giltray een strafrechtelijk onderzoek. Momenteel zijn er ook gesprekken gaande met leden van de toenmalige ondernemingsraad „die zelf meegedronken hebben van de wijn en die gedeclareerd hebben.” Die gesprekken zijn gericht op terugbetaling van foute declaraties.

’Niet meer van deze tijd’

VVD en CDA willen dat politiemensen niet langer worden vrijgespeeld voor een functie bij de ondernemingsraad. Dit ’beroepsleger van medezeggenschap’ heeft te weinig binding met de werkvloer en is ’niet meer van deze tijd’.