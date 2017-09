premium

Man opgepakt voor fatale schietpartij Sittard

1 uur geleden

SITTARD - De politie heeft een eerste verdachte opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Sittard. Het 26-jarige slachtoffer werd in april neergeschoten in een horecazaak aan de Tudderenderweg in de Limburgse plaats. Hij overleed in het ziekenhuis.