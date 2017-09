premium

Nederlands geld voor databank misdaden Syrië

28 min geleden

NEW YORK - Nederland draagt nog eens 1,5 miljoen euro bij aan de VN-databank waarin bewijsmateriaal voor oorlogsmisdaden in Syrië wordt verzameld. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders liet dat donderdag weten vanuit New York, waar hij is voor de Algemene Vergadering van de VN.