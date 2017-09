premium

Nederlander omgekomen door lawine

1 uur geleden Redactie

Schönau am Königssee - UPDATE 01.55 uur - Een 24-jarige Nederlander is in Duitsland omgekomen nadat hij werd meegesleurd door een lawine in de Berchtesgadener Alpen in de deelstaat Beieren. De man was met drie familieleden op wandelvakantie in het gebied, meldt de Duitse politie.