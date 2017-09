Aruba: illegalen mogen blijven

„Het is rampzalig”, zegt ex-minister en lijsttrekker Calendario ’Booshi’ Wever van de kleinere kieslijst UPP/PPA. „Het komt erop neer dat we straks 40.000 extra latino’s ons eiland binnenlaten. Daar is helemaal geen plek voor!” Het zou in één klap een toename van 50 procent betekenen van de bevolking van het toch al drukke en volgebouwde eiland, vreest hij.

Aruba kampt al jaren met de illegale instroom van latino’s. De crisis in Venezuela heeft dat verergerd. Maar in plaats van probleem ziet regeringspartij AVP de latino’s als aanlokkelijk stemvee. „Binnen drie dagen krijgt u uw verblijfsvergunning. En de hereniging met uw familie wordt geregeld”, tetterde AVP-minister Benny Sevinger tijdens een recente campagnebijeenkomst.