Volgens de rechter is drie dagen te krap en moet eerder worden gedacht aan vijf dagen, met een mogelijke uitloop. Hij gaat akkoord met de voorgestelde behandeling in mei of juni. Welke datum het precies wordt, hangt af van het zittingsrooster van de rechtbank.

Acht verdachten

Insiya’s vader, Shehzad H., en zeven medeverdachten moeten terechtstaan voor de ontvoering in 2016 van het destijds tweejarige meisje uit het huis van haar oma in Amsterdam. Drie van hen zijn nog in het buitenland, van wie er twee vastzitten - een in de VS, een in Irak. Insiya zou bij haar vader in India zijn.

De rechtbank hoopt dat Shehzad H. voor aanvang van de inhoudelijke behandeling kan worden gehoord. De vader zou bereid zijn vanuit India een verklaring af te leggen. De advocaat van medeverdachte Robert B. stelde voor H. te horen via een videoverbinding, in aanwezigheid van zijn raadsman. India lijkt voorlopig niet van plan H. uit te leveren aan Nederland. Eerder stelde de officier al voor H. bij verstek te berechten.

Vluchtgevaar

Opnieuw heeft de rechter besloten de voorlopige hechtenis van Amerikaan B. niet op te heffen. Het vluchtgevaar zou nog te groot zijn en er is geen mogelijkheid tot elektronisch toezicht. De overige verdachten zijn al langere tijd op vrije voeten.

De volgende voorbereidende zitting is gepland op 15 december.