Van ontucht verdachte leraar komt vrij

De leraar van het Heerbeeck College in Best werd op 6 juni aangehouden omdat hij blootfoto’s van leerlingen vroeg in ruil voor hogere cijfers. Bij hem werd kinderporno gevonden en vrijdag werd bekend dat de aanklager hem ook verdenkt van ontucht met een zesjarig neefje.

Verdachte Daan V. ontkent dat hij zijn neefje heeft misbruikt maar erkent dat hij in berichtenverkeer met drie leerlingen over de schreef is gegaan. „Ik ben een morele grens overgegaan en heb me als een volslagen idioot gedragen”, zei hij vrijdag.

Tegen de zin van de officier van justitie en omwille van zijn persoonlijke belangen laat de rechtbank hem maandag vrij. De strafzaak tegen de verdachte Eindhovenaar zal op 19 januari worden behandeld.