Spaanse politie grijpt in bij ’kaping’ Brabants schip

Tideway is onderdeel van de Belgische maritiem dienstverlener Deme.

Deme geeft desgevraagd toe dat men het schip wilde weghalen. „Daartoe zijn we gerechtigd. Het schip is ons eigendom. Ons is nog onduidelijk waarom de politie de actie heeft geblokkeerd”, zegt woordvoerster Vicky Cosemans van Deme.

Voor het Brabantse Tideway en Deme is de Living Stone van groot belang. Het schip wordt gebouwd om in de diep in zee kabels te kunnen leggen en geulen te graven. „Het moet ons vlaggeschip worden. Het gaat om grote bedragen. We wilden het elders naartoe slepen. Hoe het verder moet wordt op dit moment in juridische zin bekeken.”

De financiële problemen van de Baskische werf zijn groot. Het bedrijf lijdt grote verliezen en kampt naar verluidt met een schuld van honderd miljoen euro. Mede dankzij orders uit Nederland kon de werf weer verder. Meerdere bedrijven uit ons land hebben zaken gedaan met de werf, die aanbestedingen won van Nederlandse scheepsbouwers. Niet alleen Deme/Tideway zijn betrokken bij de affaire. Ook het maritieme bedrijf Van Oord heeft er opdrachten uitstaan.

De Europese commissie heeft inmiddels in Spanje aangegeven geen staatssteun te verlenen. Nederlandse scheepsbouwers protesteerden daar al langere tijd fel tegen.