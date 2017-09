Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Vrouw slaat over de kop na botsing

26 min geleden Redactie

Leeuwarden - Een automobiliste is vrijdagmiddag over de kop geslagen na een aanrijding met een ander voertuig op de Kanaalweg in Leeuwarden. De vrouw raakte gewond.