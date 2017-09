De 77-jarige man hoorde rond een uur of tien gestommel in zijn woning aan de Middenweg en ging op onderzoek uit. Op de benedenverdieping zag hij twee mannen staan, die niet blij waren de man te zien. Er ontstond een worsteling waarbij de bewoner gewond raakte aan zijn gezicht.

De inbrekers zijn ervandoor gegaan in een donkere auto. De politie is direct een buurtonderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. De bejaarde is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.