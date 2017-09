Zonnig weekend met koude nachten

De astronomische herfst start vrijdag, toch hebben we de afgelopen weken al een voorproefje van najaarsweer met veel regen en wind gehad. De nazomer leek te zijn overgeslagen, maar dit weekend laat de zon zich toch weer zien. Op zondag kan de temperatuur oplopen tot 21 graden.

Wel zijn de temperatuurverschillen tussen dag en nacht vrij groot; zo kan het ’s nachts lokaal 3 graden worden, meldt Weerplaza. Op een enkele plek komt vorst aan de grond voor, wat normaal is in september. In oktober komt het in De Bilt gemiddeld vijf nachten tot vorst.

Mist

Doordat het komend weekend amper waait, is het in de nacht en vroege ochtend niet alleen koud maar komt er mogelijk ook plaatselijk dichte mist voor. De mist zal in de loop van de ochtend verdwijnen.