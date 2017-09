Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Rijkswaterstaat bijna voorbereid op de winter

27 min geleden

HAARLEMMERLIEDE - Rijkswaterstaat heeft bij alle 56 steunpunten in het land het materieel getest, zoals strooiwagens en sneeuwschuivers. In het Noord-Hollandse Haarlemmerliede wordt zaterdag bij wijze van openbare inspectie de traditionele vlootschouw gehouden. Waar de strooiwagens zich bevinden is voor het publiek te volgen op rijkswaterstaatstrooit.nl.