Geef ordehandhaver wapenstok en pepperspray

„Anders dan in veel andere, kleine gemeenten hebben de Amsterdamse handhavers behalve die in het openbaar vervoer geen wapenstok en heeft niemand pepperspray. Dit wordt als een groot gemis ervaren”, zegt Hoff zaterdag in Het Parool. Door de inzet in de avond en nacht krijgen zij meer met agressie en geweld te maken.

Hij wil tevens de zeventig toezichthouders in het openbaar vervoer ook op straat kunnen inzetten en omgekeerd de 330 ordehandhavers op straat indien noodzakelijk in het ov laten werken. „We mogen de ordehandhavers uit het openbaar vervoer niet op de uitgaanspleinen inzetten als ze daar harder nodig zijn”, aldus Hoff.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vier grote steden hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd die regels te versoepelen.