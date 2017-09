Klaver: verhoog lonen publieke sector

„Het is heel belangrijk dat lonen in Nederland omhooggaan”, vindt Klaver. „Ik ben ook blij dat iedereen dat inmiddels zegt. Zelfs de premier.” Premier Mark Rutte deed eerder al een oproep aan bedrijven om de lonen te verhogen. „Als de premier zegt dat lonen in de marktsector omhoog moeten, dan moet de overheid het goede voorbeeld geven”, vervolgt Klaver. „Dat zou ook een goed voorbeeld zijn voor CEO’s van bedrijven.”