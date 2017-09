premium

Zonnebadend katje uit dakgoot gered

55 min geleden

EMMELOORD - De brandweer Emmeloord is zaterdagmiddag uitgerukt naar de Volendamstraat in Emmeloord voor een kitten in nood. Het beestje van een half jaar oud, genaamd Danny, zou volgens buurbewoners al sinds ’s ochtends vroeg in de dakgoot zitten.