Ruim 27.000 bezoekers voor open dag azc

Bezoekers konden in gesprek met bewoners. Er waren rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Medewerkers van organisaties die zich met de vluchtelingenopvang bezighouden, vertelden over hun werk en over de procedures rond toelating, registratie, opvang en begeleiding van asielzoekers.

De landelijke Open azc dag is een initiatief van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), het ministerie van Veiligheid en Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. Alle organisaties kijken terug op een geslaagde dag.

,,Geweldig dat duizenden mensen vandaag op pad zijn gegaan om vluchtelingen te ontmoeten en een kijkje in een azc te nemen. Veel vluchtelingen willen niets liever dan Nederlanders leren kennen, maar dat gaat niet vanzelf. Deze ontmoetingen zijn waardevol voor vluchtelingen en dragen eraan bij dat zij zich straks sneller thuis voelen in Nederland" , zei directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland.