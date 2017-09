premium

Dronken man in lederhosen wandelt Piet Heintunnel in

59 min geleden

AMSTERDAM - Een dronken man gehuld in Beierse lederhosen besloot zaterdagnacht na een avondje stappen om de Piet Heintunnel in te lopen. Amsterdamse agenten konden de man veilig in een politieauto zetten. De man is op de bon geslingerd.