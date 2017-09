premium

Automobilist valt in slaap en rijdt water in

52 min geleden

OOSTZAAN - Een automobilist die in slaap was gevallen is zondagmorgen het water ingereden in het Noord-Hollandse Oostzaan. De bestuurder reed op de Kerkstraat en wilde over het bruggetje naar Zaandam-Poelenburg rijden toen het rond 07.15 uur mis ging.