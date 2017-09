De ’achterblijvers’ in Nederland juichten en applaudisseerden toen hun helden de ontvangsthal inliepen. Onder de vlag van USAR hielpen deze brandweerlieden, agenten, personeelsleden van Defensie en medici de afgelopen weken bij de eerste hulp na orkaan Irma.

USAR-mensen worden blij ontvangen: pic.twitter.com/3NcCrsWQeC— Jorn Jonker (@Jorn) 24 september 2017

’Kunnen we erg trots op zijn’

Minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) ontving ze bij de gate en bedankte de reddingswerkers en hulpverleners voor hun diensten. „Het is bijzonder om te weten dat er zulke mensen onder ons zijn. Die hun pluche zak klaar hebben liggen voor als er ergens een ramp gebeurt en dan gewoon gaan. Daar kunnen we erg trots op zijn”, zegt de minister.

De bewindsman constateert dat ze erg goed werk hebben gedaan. „De mannen en vrouwen in oranje zijn een begrip geworden daar.”

De hulpverleners van USAR komen na hun werk op Sint-Maarten weer aan op Schiphol. Zijn net door minister Plasterk ontvangen pic.twitter.com/hRthG88EJs— Jorn Jonker (@Jorn) 24 september 2017

Coördinatie noodhulp

Inmiddels zijn ongeveer dertig van de in totaal 62 reddingswerkers terug. De rest van de groep arriveert op diverse vluchten in de loop van zondag en maandag. Het team van USAR.NL is aan het werk geweest om de noodhulp te coördineren op het Caribische eiland.

Het team bestaat uit vertegenwoordigers van defensie, brandweer, ambulancediensten en politie en verleende onder meer assistentie bij het opstarten van de ambulance- en brandweerzorg. Verder zijn alle 34 scholen op het eiland bezocht en zijn waar nodig werkzaamheden verricht, zodat de scholen weer open kunnen.