Vrouw grijpt aanrander keihard in kruis

De vrouw, die anoniem wil blijven, heeft aan BredaVandaag haar verhaal gedaan. De Bredase wil andere vrouwen hiermee waarschuwen niet zo vroeg te gaan hardlopen.

“Maar ook in de hoop dat mensen wellicht de man hebben gezien of zijn wond herkennen, of het eerder hebben meegemaakt.”

’Een grap?’

Rond 07.25 uur werd de vrouw aangevallen. Tien minuten eerder was ze gestart met hardlopen vanaf de Lange Dreef. Ze had oortjes in en was aan het hardlopen toen ze plotseling werd vastgepakt. „Ik dacht in een split-second dat het een grap was, maar bij het besef dat ik de armen niet herkende begon ik hard te schreeuwen”, aldus de vrouw.

Daarop deed hij zijn linkerhand voor mijn mond. Doordat ik keihard en tot bloedens toe in zijn hand beet, en keihard in zijn kruis kneep, liet hij los en kon ik wegrennen.” Nadat de aanrader was verjaagd, rende de Bredase weg richting het bos tot ze een andere hardloopster tegenkwam.

Dader opsporen

Vervolgens belde ze 112. Inmiddels heeft ze het verhaal ook aan de politie verteld. De man was ongeveer 1,80, 1,85 meter lang zijn. Hij droeg een donkere jas met opvallende grijze letters op zijn mouw en had een capuchon op.

“Ik hoop dat iemand iets heeft gezien en kan helpen bij het opsporen van de dader”, aldus de Bredase. Volgende week gaat ze aangifte doen.