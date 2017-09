premium

Wielrenner zwaargewond na val Oud-Vossemeer

35 min geleden

OUD-VOSSEMEER - Een wielrenner is zondagmorgen zwaargewond geraakt nadat hij was gevallen in het Zeeuwse Oud-Vossemeer. De man werd lange tijd ter plekke gereanimeerd. Het slachtoffer is daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.