Slachtoffer kopstoot niet meer in levensgevaar

Het incident vond tien minuten voor het eindsignaal plaats tijdens de wedstrijd tussen Vriendenschaar 2 en Nieuw Utrecht 2. „De speler die de kopstoot gaf was boos dat zijn teamgenoot de bal niet naar hem afspeelde”, schetst Atak de situatie. Wat begon als een ruzie, eindigde in een vechtpartij.

„De dader is direct na het incident vertrokken”, vervolgt de Nieuw Utrecht-voorzitter. „Wat ik heb begrepen is de politie naar hem op zoek. Hij was pas sinds twee weken lid geworden van onze vereniging nadat het team bij zijn oude club in Woerden was gestopt. We kenden hem dus nog niet zo goed.”

Het slachtoffer is inmiddels niet meer in levensgevaar, vertelt Atak: „Hij is stabiel, maar nog niet aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Dit is voor iedereen afschuwelijk. Niet alleen voor die jongen, maar ook voor ons als club. Ik lees nu al weer allemaal negatieve reacties, terwijl wij behalve wat gedoe over financiën met de gemeente al jaren geen incidenten hebben gehad.”

In overleg hebben beide verenigingen er voor gekozen om de wedstrijd tussen de eerste teams van beide clubs niet door te laten gaan.