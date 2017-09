Parkeertarieven Schiphol vliegen weer omhoog

De eerste twee dagen op P1 kosten 75 euro. Dat is het maximum, vooral bedoeld om ruimte te creëren voor snelle zakenreizigers. Parkeergarage P2 verdwijnt helemaal om plaats te maken voor bouwwerkzaamheden ten behoeve van een extra terminal op Schiphol. Daarmee moet de verwachte groei van passagiers vanaf 2023 worden opgevangen.

Er gaan 3.000 parkeerplekken op loopafstand van de incheckbalies verloren. Volgend jaar wordt P1 volgens een woordvoerder op het terrein van het oude Hilton wel wat verder uitgebreid. „We bieden daarnaast valetparking P6, waarbij de auto wordt afgegeven. Die tarieven zijn vergelijkbaar met P1.”

Shuttlebus

Het is volgens hem de bedoeling om vakantiegangers zoveel mogelijk naar lang parkeren op P3 te dirigeren. Daar kan zowel onoverdekt als in een garage worden geparkeerd. Shuttlebussen brengen reizigers elke 10 minuten naar de vertrekhal. Een week is te reserveren vanaf 60 tot 70 euro. Op P3 worden in 2018 meer parkeerplaatsen aangelegd.

Schiphol neemt daarnaast structurele maatregelen om lange wachtrijen in piekuren te voorkomen. „Meer securitypersoneel, een betere planning en aparte doorgangen voor reizigers met weinig handbagage. Er blijft ook behoefte aan meer marechaussees voor de paspoortcontroles.”

Meer personeel

Veel reizigers op Schiphol moesten afgelopen zomer (veel) langer wachten dan normaal. Er waren lange rijen voor de incheckbalies en de veiligheidscontroles. Eind april waren er zelfs door de lange wachttijden tientallen mensen die hun vlucht misten. Schiphol zorgde daarop voor de zomermaanden voor meer personeel bij de beveiligingscontrole en het inchecken.

„Gelukkig zien we nu dat de directie ook na de zomer serieus bezig is met dit probleem. Het hele jaar door is er grote drukte. Kennelijk heeft Schiphol zijn lesje geleerd”, zegt Leen van der List van FNV Schiphol.

In het hoogseizoen handelde Schiphol 13,5 miljoen reizigers af op een kleine 100.000 vluchten. Alle records werden gebroken met veel topdagen. Ondanks de krapte groeit de luchthaven onstuimig door met tot nu toe dit jaar 8% meer passagiers dan in 2016.