Ayra Heijn alleen in jungle

Hulpdiensten kunnen de 22-jarige niet bereiken en op het eiland heerst totale chaos, vertelt zijn moeder Hera. Na vijf dagen in complete onzekerheid te hebben geleefd, sprak zij zaterdag een paar minuten met haar zoon via de telefoon. „Daarna was zijn batterij leeg. Het is niet mogelijk om zijn mobiel op te laden doordat er geen elektriciteit is op het eiland.”

Ayra Heijn woont op Dominica, waar hij midden in de jungle als vrijwilliger werkt aan het opbouwen van natuurlijke voedselvoorzieningen. Nadat de orkaan maandag zijn simpele huis ruïneerde, maakte hij een urenlange wandeltocht naar het dichtstbijzijnde dorp op zoek naar voedsel en mobiel bereik.

Hera: „Hij heeft ongeveer tien uur moeten lopen. In zijn eentje. Hij had messen en machetes bij zich omdat het nu erg gevaarlijk is op het eiland. Omdat er geen stromend water en voedsel is, komen mensen in de overlevingsmodus. Ik hoor verhalen over geweld en er zijn filmpjes van bendes. Doodeng.”

Twee mannen helpen een mindervalide man water te halen uit een rivier bij de Roseau, de hoofdstad van Dominica. Foto: Foto AFP

Ze vervolgt: „We zijn dolblij dat we weten dat hij leeft, maar ik had hem graag langer gesproken. Die paar minuten waren te kort. Je hebt zo veel informatie uit te wisselen, maar daar is geen tijd voor.”

Ze denkt niet dat haar zoon gewond is, maar sluit het niet volledig uit. Hoe Ayra momenteel overleeft, is onduidelijk. In elk geval is hij teruggelopen naar zijn huis in de jungle omdat het daar veiliger is. „Misschien drinkt hij bergwater en kan hij jagen daar.”

Het gezin is vastberaden om Ayra te helpen. Hera gaat samen met haar tweede zoon en man – een oud-politieagent – richting Dominica. Hoe ze reizen is deels onduidelijk omdat het eiland moeilijk bereikbaar is.