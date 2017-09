Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Snapking-slachtoffers krijgen geld terug

57 min geleden

DEN HAAG - Fans van vlogger Snapking die in het voorjaar een betaalnummer belden en langdurig in de wacht werden gehouden, krijgen automatisch hun geld terug. Zij hoeven verder geen actie te ondernemen, bevestigt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) maandag na berichtgeving in het AD.