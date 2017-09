Groep vakantiegangers gewelddadig overvallen in Johannesburg

De vakantiegangers, die een rondreis zouden maken door Zuid-Afrika, waren op weg van het vliegveld naar hun eerste hotel. Hun bus werd klemgereden door mannen die zich voordeden als politieagenten.

De buschauffeur kreeg opdracht naar een stille plek te rijden, waar de mannen wapens trokken en de Nederlandse passagiers bedreigden en beroofden.

Trekker twee keer overgehaald

„Het was een hel”, aldus passagier P. Bakker, met wie De telegraaf sprak. „Het merendeel van de passagiers is 70-plus. Mensen raakten in paniek en kregen zelfs vuurwapens op zich gericht. In twee gevallen werd de trekker overgehaald maar weigerde het wapen. Oudere mensen kregen rake klappen.”

Bakker vervolgt: „Ook de koffers werden uit het laadruim gehaald en meegenomen. Ze zijn wel 20 minuten bezig geweest. Mensen huilden en zijn in shock. Ze namen de sleutels van de bus mee en verdwenen.”

Met veel moeite bevrijd

Daarna konden de mensen worden losgemaakt. „Ik heb de buschauffeur en gids met een sleutel bevrijd van hun tie-raps. De gids had al geen gevoel meer in zijn hand en heb hem met veel moeite bevrijd. Daarna heb ik eerste hulp verleend aan de bejaarden die geslagen zijn.”

Foto: P. Bakker

De chauffeur had een sleutel in de laadruimte waarmee hij de bus naar het eerste de beste hotel heeft gereden. „Daar is de politie en wachten de passagiers op medicijnen die moeten komen. Veel hartpatiënten, astma, en zo”, aldus Bakker, die zelf met zijn vrouw op huwelijksreis is.

’We willen terug’

„We zijn nu veilig. Wel zijn we veel in shock en willen we nu terug. We waren net geland voor een reis van 22 dagen, maar de pret is er wel vanaf”, aldus de kersverse bruidegom.