Neparts die vrouwen ’onderzocht’ voor de rechter

De verdachte zit al sinds 15 maart in de cel. Hij heeft zijn daden grotendeels bekend. Aanvankelijk stonden zes verkrachtingen op de dagvaarding, maar inmiddels zijn negen gevallen bekend.

’Lichamelijk onderzoek’

De Tilburger gaf zich, vermoedelijk al sinds 2007, ten onrechte uit als arts. Hij deed daarbij lichamelijk onderzoek bij vrouwen zoals bekkenbodemonderzoeken, borstonderzoeken en uitstrijkjes. De inwendige onderzoeken vonden meestal bij hem thuis plaats in Tilburg. Daarbij is volgens het OM waarschijnlijk geen verbaal of fysiek geweld gebruikt.

ZIE OOK: ’Neparts verkrachtte negen vrouwen’

De slachtoffers ontdekten pas achteraf dat de verdachte geen arts was. De zaak kwam aan het licht nadat een van de vrouwen op 6 november 2015 naar de politie stapte. Al snel volgden meerdere aangiftes uit de omgeving van Tilburg. De man heeft volgens het OM het vertrouwen van de vrouwen misbruikt, maar er moet nog bekeken worden of er sprake is van verkrachting in juridische zin.

Spijt

De man gaf zich uit als arts of als arts in opleiding. De verdachte zou spijt hebben betuigd en zich schamen voor zijn daden. Volgens de omroep zouden de vrouwen hem hebben omschreven als „een vriendelijke goedzak en een teddybeer.” Een verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten, is door de rechtbank niet gehonoreerd.

Verslaggeefster Saskia Belleman is maandag bij de rechtszaak en twittert hierover.

Tweets by @SaskiaBelleman