Parkeergarage Eindhoven ingestort na bouwfout

De kracht op de vloer van de bovenste verdieping werd op de dag van de instorting extra vergroot door het warme weer. De vloer van de vierde verdieping begon te scheuren en zakte naar beneden.

Door het gewicht van de vloer, bezweken ook de derde, tweede en eerste verdieping. In totaal zakte een deel met een oppervlakte van 900 vierkante meter op zaterdag 27 mei naar beneden. Er was niemand aan het werk en niemand raakte gewond.

Blij met eenduidige conclusie

Eindhoven Airport is blij dat de onderzoeken tot een eenduidige conclusie hebben geleid, zei directeur Joos Meijs maandag bij de presentatie. Het is nog niet bekend of het gebouw kan worden hersteld en afgebouwd of sloop en herbouw nodig is, zei hij.

Ook over de verantwoordelijkheid bestaat nog onduidelijkheid. „Met de onderzoeksresultaten in de hand zullen we met Eindhoven Airport om tafel gaan om de vervolgstappen te bepalen”, aldus BAM-directeur Jaap Hazeleger.