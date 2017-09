Partner Jack de Vries plots overleden

De 38-jarige Melissa was de geregistreerd partner van CDA’er De Vries. Ze was in maart 2015 nog moeder geworden van hun dochter Elisa. Op 19 september kreeg Melissa plots een hersenbloeding. Die veroorzaakte zo veel schade dat ze het niet meer kon overleven.

De crematie zal plaatsvinden in besloten kring, staat in de rouwadvertentie die De Vries met zijn naasten zal plaatsen. De familie laat daarin weten dat het overlijden onverwacht, onwerkelijk en onvoorstelbaar is.

Groot nieuws

De relatie tussen Melissa en Jack de Vries werd in 2010 groot nieuws. De CDA-politicus bleek een buitenechtelijke relatie te hebben met de jongere Melissa die als adjudante onder hem werkte op hetzelfde ministerie van Defensie. Hij verliet ook zijn vrouw voor haar. Het zorgde er uiteindelijk voor dat De Vries zich genoodzaakt zag om af te treden.

Melissa Goede bij Defensie.

Sindsdien werden hij en Melissa erg gelukkig samen en besloten ze onder meer ook om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.