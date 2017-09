Chauffeur drama Spier weer vrij

Dat bevestigt de politie aan De Telegraaf. De chauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval dan wel het doorrijden na een aanrijding.

De man had zichzelf zondagmiddag gemeld, kort nadat de lichaam van de vermiste vrouw uit Pesse was gevonden. Het lichaam lag in een greppel langs de weg tussen Spier en Pesse. De vrouw had die nacht een schuurfeest in Spier bezocht.

’Iets geraakt’

„De man heeft een verklaring afgelegd en is daarna heengezonden”, aldus een woordvoerder van de politie Noord-Nederland. De man heeft verklaard dat hij die nacht ’iets had geraakt’ met zijn bus. De chauffeur was gestopt om te kijken, maar reed door omdat hij niets had gezien. De vraag is waarom hij die nacht niet meteen de politie heeft gebeld.

De politie heeft de bus van het taxibedrijf meegenomen voor technisch onderzoek. Op het lichaam van de vrouw uit Pesse moet nog sectie worden verricht.

Verslagenheid

In Spier en Pesse is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van de jonge vrouw. Volgens bewoners van Pesse die in de nacht van zaterdag op zondag ook terugkeerden van het feest, was het erg mistig en glad. De politie onderzoekt hoe de vrouw op de bewuste locatie terecht is gekomen. Voor zover bekend is er geen fiets gevonden.