In plaats van te stoppen voor een verkeersregelaar bij asfalteringswerkzaamheden ter hoogte van de Postjesweg in Amsterdam-West, reed de Rotterdamse bestuurster op de persoon in. Collega's probeerden de auto vervolgens te stoppen, maar werden ook aangereden.

Agenten hielden de auto later op de avond tegen in Rotterdam. De automobiliste en haar bijrijder, een 26-jarige man uit Schiedam, zijn aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de vrouw op de verkeersregelaars inreed.