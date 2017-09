Eis: Anderhalf jaar voor soldaat in misbruikzaak

De zaak kwam maandag voor bij de militaire kamer van de Arnhemse rechtbank.

Het incident gebeurde vorig jaar oktober op de luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Na een met heel veel drank overgoten feest eindigden twee militairen bij elkaar in bed.

Foto’s en filmpjes

De vrouwelijke chauffeuse zegt in slaap te zijn gevallen en pas wakker te zijn geworden toen de collega een vinger in haar vagina stak. Voor haar was het reden direct het bed waarin ze met hem lag te verlaten. Omdat andere collega’s foto’s en filmpjes hadden gemaakt, bereikte de zaak de commandant van de eenheid die aangifte deed.

Advocaat Diekstra betoogde dat niet vast stond dat de vrouwelijke militair sliep. Het enige bewijs hiervoor is haar eigen verklaring. Daarnaast staat volgens hem vast dat de chauffeuse de acties van de verdachte beantwoordde en met hem zoende. Daarnaast zou de jonge defensiemedewerkster in korte tijd bij haar werkgever een reputatie hebben opgebouwd voor seksuele losbandigheid.

Terwijl ze een vriend heeft, ging ze kort na haar start bij de krijgsmacht naar bed met een collega. Bij de marechaussee verklaarde ze hierover: ,,Het was één keer, dat was een slippertje. Ik weet zijn naam niet eens, hij zit ook niet bij mij in het peloton.’’

Ontslagen

De filmende collega’s zijn door de landmacht ontslagen. „Dergelijk gedrag valt niet te tolereren”, stelde een zegsman eerder. „Voor deze mensen is geen plek bij defensie.”