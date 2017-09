Discussie over eigen risico moddergevecht

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU willen het eigen risico voor volgend jaar bevriezen op 385 euro. Zonder ingrijpen zou dat 400 euro zijn geworden. Om het te bekostigen gaat de zorgpremie met zo’n 80 cent per maand omhoog.

De nieuwe oppositie is weliswaar blij met het gelijk houden van het eigen risico, maar wil dat dit via de belastingen wordt betaald, niet via hogere premies. Liever zien ze dat het eigen risico slinkt.

’Opgewonden standje’

De twee kampen staan lijnrecht tegenover elkaar, bleek maandag tijdens een avonddebat, waarin ze elkaar het leven zuur maakten. Zo werd PVV-Kamerlid Agema door CDA-Kamerlid Keijzer „een opgewonden standje” genoemd. Keijzer werd vervolgens als „koud, kil en berekenend” weggezet.

PvdA-Kamerlid Nijboer maakte het wel erg bont. Hij was zo gepikeerd dat de nieuwe coalitiepartijen geen heil zien in zijn plannen dat hij rood aanliep en met zijn vlakke hand op tafel ramde. Hij vindt ze „arrogant”. Vervolgens dreigde hij de spoedbehandeling die nodig is voor het bevriezen van het eigen risico via een politieke treuzeltechniek te torpederen. Hij bond echter al snel in.

’Toneelspel’

Bij de formerende partijen wordt de actie van de licht ontvlambare PvdA’er afgedaan als „opportunistisch toneelspel”. „Misschien moet hij nog een beetje wennen aan de nieuwe politieke verhoudingen waarin zijn partij geen grote rol meer speelt.”

Dinsdag moeten zowel de Eerste- Als Tweede Kamer instemmen met het plan om het eigen risico op 385 euro te houden. Gebeurt dat niet, dan stijgt het bedrag naar 400 euro, zoals eerst de bedoeling was van het demissionaire kabinet van VVD en PvdA.