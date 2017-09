Met de verlaging van de premie voor de basisverzekering gooit DSW de knuppel in het hoenderhok. Volgens de politiek zou de premie juist omhoog moeten met 81 euro per jaar omdat de zorgkosten zo hard stijgen. Volgens DSW-topman Chris Oomen zit de overheid er echter naast als het gaat om de berekeningen van de zorgkosten: „Ten opzichte van wat er in de miljoenennota 2017 is begroot, blijkt de stijging van de landelijke zorgkosten in 2017 juist mee te vallen.”

Lees ook: Premiemeevaller door ’misraming’: lonen dit jaar niet zo hard gestegen als verwacht (premium)