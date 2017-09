Plastic scheiden niet te stoppen

Vertegenwoordigers van de afvalbranche en beleidsmakers van de gemeenten volharden in het peperdure systeem van inzamelen van plastic, wat veel maatschappelijke ergernis oplevert. In een verklaring stelt de branche nu zelfs dat burgers nóg beter hun best moeten doen om afval te scheiden. ,,Wat niet werkt, is de indruk wekken dat het allemaal geen zin heeft, dat doet afbreuk aan het draagvlak, nodig om tot verbetering te komen”, schrijft de sector.

Het CPB concludeerde vorige week dat recyclen van plastic geringe effecten heeft op het milieu, dat recyclen erg duur is en dat een groot deel van het zorgvuldig gescheiden afval nu toch linea recta de oven in gaat.

