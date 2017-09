Dorpen rouwen om geliefde Ellen

De 24-jarige taxichauffeur die zich zondag meldde is gisteren vrijgelaten. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval, dan wel het doorrijden na een aanrijding. Zijn advocaat zegt dat hij kapot is van het ongeval. De politie heeft zijn zwaarbeschadigde bus meegenomen voor technisch onderzoek.

Advocaat Joris Kroeze: „Het is een vreselijk ongeluk. Een drama voor de familie van het slachtoffer en ook voor mijn cliënt. Hij zit er enorm mee. ”

Kroeze benadrukt dat de chauffeur van de taxibus ’s nachts meteen nadat hij merkte iets geraakt te hebben, de bus aan de kant heeft gezet. „Hij dacht dat het een ree of een tak was. Mijn cliënt heeft langdurig gezocht, samen met anderen. Omdat hij niets vond, is hij weer ingestapt. Toen hij de volgende dag thuis hoorde dat er een vrouw was gevonden, is hij meteen naar de politie gegaan.”

Supermarkt

In supermarkt Coop in Pesse heerst groot verdriet. Ellen werkte er achter de kassa, vertelt eigenaar Harjan Koolhof. „Je kent de mensen. Mijn kinderen kenden Ellen ook goed. Een sociaal en vriendelijk meisje, een voetbalster. Dit slaat in als een bom. Ze had veel vrienden. Wat een verdriet! Wat is er gebeurd? Het lijkt erop dat ze aan de verkeerde kant van de weg stond. Maar er wordt van alles gezegd.”

Haar collega Kim Oosterveld (19) woont vlakbij de boerderij waar het schuurfeest was. „Ik was er ook, en heb haar nog gezien rond twee uur. Ze was niet dronken. Het was buiten wel mistig die avond.”

Ook Kim kon goed met Ellen opschieten. „Altijd positief en vriendelijk. Iedereen is geschrokken.” Een vriendin uit Ellens hechte voetbalvriendengroep is te aangeslagen om haar verhaal te doen. „Eigenlijk zijn geen van de vrienden eraan toe. We weten nog zoveel niet.”

Voetbalclub VV Pesse, waar Drost in het tweede damesteam speelde, heeft alle activiteiten voorlopig gestaakt, vertelt voorzitter Arend Steenbergen. Hij is zichtbaar ontdaan. „Ongelooflijk wat er gebeurd is. Een geliefd lid van de groep. Wij kenden haar goed, ook haar broer en zus spelen bij ons.”

Vragen

De familie waar het schuurfeest in Spier gehouden werd, zitvol vragen. Hoe kon het dat ze op die plek is beland? klinkt het bij de poort.

In Alfa-college in Hoogeveen, waar Ellen naar school ging, is er extra aandacht voor de klas. „Ook is er een stilteplek ingericht”, vertelt woordvoerster Hanneke van de Velde.