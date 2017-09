Advocaten in zaak Wilders boos om geld

Daar over bericht het AD. De advocaten liggen echter zelf overhoop met de Raad voor de Rechtsbijstand, omdat deze weigert de advocatenkosten voor de aangevers te vergoeden. Volgens de raad hebben zij helemaal geen advocaat nodig omdat het om een relatief licht vergrijp zou gaan.

Een van de advocaten kreeg in een beroep gelijk van de rechter. Maar geld krijgen de juristen nog steeds niet. De Raad voor de Rechtsbijstand is namelijk in beroep gegaan bij de Raad van State. Advocaat Göran Sluiter wil nu dat de zaak wordt uitgesteld.