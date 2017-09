Jongen (14) vast voor dood van zijn ouders: ’In zichzelf gekeerd’

De 14-jarige zoon van de bewoners van het boerderij in Katlijk zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn ouders.

Juist die scholieren, bekenden van de 14-jarige verdachte, zaten volgens Wierda vol vragen over wat er met het echtpaar Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62) is gebeurd. „Die waren erg begaan met hun lot, en nu blijkt uitgerekend hun zoon verdachte. Dit is echt heel ernstig.”

Geitenfokker en astrologe

Dinsdagochtend reed ineens de ene na de andere politiewagen richting de woonboerderij van geitenfokker Jos en astrologe Margreet. Daar werden de lichamen van het Friese echtpaar, ruim 24 jaar getrouwd, aangetroffen door een ander echtpaar, dat ook op de ’Moskou-pleats’ aan de Schoterlandseweg woont.

Het echtpaar woonde zeker al twintig jaar in de achteraf gelegen boerderij. Jos was een bekend fokker van Nederlandse Landgeiten; Margreet had een astrologiepraktijk aan huis, waar ze allerlei cursussen organiseerde en de deelnemers horoscopen leerde lezen.

Onvindbaar

Nadat ze eerder al twee zoons hadden gekregen, die nu volwassen zijn, kregen zij op latere leeftijd nog een jongen erbij. Hij woonde thuis. In het dorpje gingen korte tijd al geruchten over zijn betrokkenheid, omdat hij aanvankelijk onvindbaar zou zijn.

De politie wil niet zeggen waar de zoon is aangehouden. Ook over de doodsoorzaak van het stel is niets bekendgemaakt.

Het achterste deel van de boerderij werd verhuurd. De afgelopen jaren woonde daar een familie met wie het echtpaar een hechte band had. Deze buren troffen Jos en Margreet dood aan. „Zij liepen naar het voorgedeelte en vonden daar de lichamen”, aldus politiewoordvoerder Ron Reinds.

Dwaas

Nadat de politie arriveerde, werd snel duidelijk dat sprake moest zijn van een misdrijf. Omdat het om een bosachtig gebied gaat en het perceel met bijna drie vierkante kilometer behoorlijk groot is, besloot de politie een speciaal ondersteuningsteam in te zetten om de omgeving af te zoeken. „Om te voorkomen dat er ineens een dwaas voor je staat die je iets wil aandoen”, aldus de woordvoerder. Uiteindelijk werd niemand aangetroffen.

Volgens burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen was het gezin niet in beeld bij hulpverleningsinstanties. „Katlijk is een kleine gemeenschap van zo’n zeshonderd inwoners, waar iedereen met elkaar meeleeft. Zo’n gebeurtenis maakt diepe indruk op de mensen. Ik houd nauw contact met het dorp. Om te horen wat er leeft, welke vragen er zijn, en waar we mogelijk kunnen helpen. Ons medeleven gaat uit naar de naasten.”

’In zichzelf gekeerd’

De aangehouden zoon, die volgens bekenden „een beetje in zichzelf gekeerd” is, zit op het Terra College in Wolvega. Hij liep stage bij een hoveniersbedrijf.

Katlijk ligt in de gemeente Heerenveen.

