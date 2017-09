Dader Facebookmoord Arnhem uit jeugd-tbs

De dood van Winsie Hau in 2012 werd bekend als de Facebookmoord. Het Arnhemse meisje zou op Facebook hebben geroddeld over haar vriendin Polly W. (16). Polly en haar vriendje Wesley C. (17) wilden wraak nemen en haalden Jinghua K. over om Winsie Hau neer te steken. Het meisje overleed vijf dagen later aan haar steekwonden.

Jinghua K. heeft volgens de rechter een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Verlenging van de jeugd-tbs lijkt die ontwikkeling te stagneren, aldus de rechter. De man moet het komende jaar zorgen voor een structurele dagbesteding en de reclassering inzage geven in zijn sociale netwerk en zijn financiën. Hij mag ook niet zonder overleg verhuizen.

Polly W. en Wesley C. zijn eerder dit jaar al vrijgelaten uit de jeugd-tbs.