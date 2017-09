OM wil Satudarah verbieden

Dat heeft het landelijk parket van het openbaar ministerie dinsdagmiddag bevestigd aan De Telegraaf. Het is de tweede motorclub die het OM wil verbieden. In november vorig jaar stapte het OM naar de rechter om motorclub Bandidos te verbieden. Deze zaak dient begin oktober.

Het OM lijkt dezelfde tactiek te gebruiken als bij de Bandidos: het verzamelen van strafrechtelijke munitie om vervolgens naar de civiele rechter te stappen. Stond bij de Bandidos vooral de chapter in Limburg centraal, bij Satudarah is dat de afdeling in Tilburg.

Het aangekondigde verbod volgt op de arrestaties dinsdagochtend van de volledige top van motorclub Satudarah. Drie leden zijn opgepakt, een vierde wordt internationaal gezocht. Naar de vier mannen ging een jaar lang onderzoek vooraf.

Later meer