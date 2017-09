Derde druk boek VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes

„Het is een opzienbarend boek, maar zo’n run hadden we niet verwacht”, stelt uitgever René van Praag. „Dat je als uitgever je drukker alweer moet bellen op de dag van verschijnen, maak je niet vaak mee. Natuurlijk blijven we bijdrukken.” Van Praag wil niet zeggen uit hoeveel exemplaren de oplagen bestaan. Op Bol.com was het boek dinsdagmiddag niet meer verkrijgbaar.

Ybeltje Berckmoes-Duindam was de afgelopen 24 uur in talloze radio- en televisieprogramma’s te zien en te horen met haar verhaal. In 2011 belandde zij in de Tweede Kamer, waar zij de reputatie kreeg als het ’minst zichtbare Kamerlid’. Desondanks mocht zij bij de verkiezingen in 2014 terugkeren in de VVD-fractie.

Over haar jaren in de fractie heeft zij een openhartig boek geschreven. Diverse VVD-kopstukken, zoals fractieleider Halbe Zijlstra, komen er in haar bekentenissen niet goed vanaf. De partij zelf weigert te reageren op de publicatie van Berckmoes.