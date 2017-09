premium

Akkoord eigen risico

DEN HAAG - Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar niet en blijft daardoor op 385 euro staan. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. De Eerste Kamer buigt zich later dinsdag over de wetswijziging, die in gang werd gezet door de aanstaande coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.