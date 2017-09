Gelderland: ministerie handelt niet correct

Gelderland en Ede wisten daar niets van, terwijl er wel steeds overleg is met verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma.

Dijksma meldde haar voorgenomen wijziging in een bijzin in een brief aan de Tweede Kamer. Maar pas tijdens de drukbezochte informatie-avonden die het ministerie vanaf deze week houdt kwam de wijziging naar voren. Ede zegt dinsdag „overdonderd” te zijn. Gelderland noemt de handelwijze niet correct en is er niet blij mee. De provincie zal dat aan het ministerie laten weten.

Recreatieverkeer

Lelystad Airport moet uitbreiden om vanaf 2019 het recreatievliegverkeer van Schiphol te kunnen opvangen. Toen Dijksma in juli de voorgenomen vliegroutes publiceerde, bleek dat de vakantievluchten in elk geval tot 2023 niet in het hogere luchtruim mogen vliegen. Noord- en Oost-Nederland reageerden ontzet. Ze vrezen geluidshinder, luchtvervuiling en verstoring van de natuur op de Veluwe en in de Weerribben. Ook de Kamer viel Dijksma vorige week hard.

Door de meest recente aanpassing van Dijksma komen nu niet alleen vliegtuigen die vanaf Lelystad vertrekken, maar ook terugkerende toestellen over Ede en de Veluwe. Het zou om 72 vluchten per dag gaan. „De beschikbare informatie is zeer summier en niet geheel duidelijk. Er is bijvoorbeeld geen kaartje van de nieuwe routes te vinden, noch is er iets bekend over vlieghoogte”, fulmineert Gelderland

De Tweede Kamer moet in november een besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport nemen.