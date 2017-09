’Jochie (2) op de bon geslingerd om plasje tegen muur’

„Hij was met zijn opa Hennie op pad in de Brabantse stad, toen hij plots riep dat hij moest plassen. Mattias is al zindelijk, maar hij moet wel vaak plassen en er is niet altijd tijd om een toilet te vinden”, vertelt zijn moeder Melike van der Elst aan De Telegraaf. De twee zochten een zo beschut mogelijk plekje bij een muur naast de bakker, waar de peuter even kon plassen.

Geen grap

„Plots kwamen er twee jonge agenten op Mattias en zijn opa af. Ze schreven een bon van 140 euro uit. Eerst kon Hennie het niet geloven, hij dacht dat het een grap was. Toen de agenten duidelijk maakten dat ze echt een boete gingen uitschrijven, werd hij behoorlijk kwaad.” Dat de emoties flink opliepen, waarna opa Hennie de agent uitschold, geeft ze toe.

Onbegrip, zo verklaart de moeder de woedeuitbarsting van de man op leeftijd. „Hij vond het zo oneerlijk, daarom werd hij boos. Hij stond helemaal te trillen.”

Bewijs

De felle discussie werd gesust, maar de boete van 140 euro stond vast. Die zal opa over twee weken op de mat krijgen, zo is hem beloofd. Een agent maakte zelfs een foto van het plasje van Mattias als bewijs, aldus de gefrustreerde familie, die er alles aan gaat doen om de boete niet te hoeven betalen.

De politie wil niet ingaan op het incident, omdat het om een individuele zaak gaat. „De familie kan een gesprek aangaan met de politie als ze dat willen”, aldus een woordvoerder.

’Bizar’

Dat gaat absoluut gebeuren, verzekert moeder Melike. „We gaan hier zeker tegenin”, zegt moeder Melike strijdbaar. „Vrienden geloven het niet eens, als ik dit bizarre verhaal vertel. Mensen denken dat het een grap is! We gaan de boete inlijsten, zeggen we nu gekscherend. Maar eigenlijk kan ik er echt niet om lachen...”