Kogelregen bij kinderfietsjes

Op de beelden is te zien hoe de schutter diep in de nacht uit een grijze BMW stapt. Bij een rijtjeswoning aan de Benkoelenstraat opent hij vervolgens het vuur. Kinderfietsje in de voortuin lichten op bij het salvo. Zes kogels boren zich door een ruit naar binnen.

Dochtertje van vijf

De 23-jarige bewoner zit op het moment van de schietpartij beneden in de woonkamer te gamen op de bank. Zijn dochtertje van vijf en zijn vriendin liggen op dat moment boven te slapen. De bewoner ontsnapt door achter een muurtje te duiken.

De schutter stapt na de kogelregen weer in de vluchtauto. Enkele minuten eerder is dezelfde wagen gefilmd bij een shisha-lounge aan de Brinkstraat. Dat is slechts een paar honderd meter verwijderd van de Benkoelenstraat. Ook hier wordt met het automatische wapen op de gevel geschoten. Op het moment van de aanslag is niemand in het pand aanwezig.

De gestolen auto is later brandend teruggevonden vlakbij het Rutbeek in Enschede.

Inmiddels weet de politie dat de bewoner van het beschoten huis een vaste bezoeker was van de shisha-lounge. De politie is op zoek naar tips.